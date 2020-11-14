عضو بالمالية النيابية تحث الحكومة على دفع رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز/ حثت عضو باللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، يوم السبت، الحكومة على ضرورة دفع رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقالت اخلاص الدليمي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "دأبنا منذ الساعات الاولى لوصول قانون تمويل العجز المالي لبحث الاليات التي تسهل اقرار القانون بأقل الخسائر وذلك لأنه يمس قوت الشعب العراقي"، مضيفة أن "إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة".

وأَافت أن "على الحكومة الاسراع بإقرار قانون الموازنة واتخاذ الحلول الاقتصادية الناجعة كوّن قانون الاقتراض ليس حل مستداماً"، معربة عن الاسف بأن "إقرار هذا القانون تم بغياب التوافق الوطني، وذلك بدون وجود الشريك الاساسي الممثل بالمكون الكردي، وهو ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي".

وأشارت إلى أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملا دون حل لرواتب موظفي الإقليم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج الشعب العراقي العظيم"، مشددة على "ضرورة العودة للحوار وحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتداركها وفق الدستور".

وأكدت الدليمي أن "اقليم كوردستان حكومة وشعباً وقفوا مع كل طوائف الشعب العراقي للخروج من العديد من الازمات".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.