عضو بالصحة النيابية: الواقع الصحي في العراق "شبه منهار" والوزارة بحاجة لموازنة مضاعفة

شفق نيوز/ وصف عضو لجنة الصحة النيابية كريم حسين، يوم الثلاثاء، الواقع الصحي في العراق بأنه "شبه منهار" من حيث مباني المستشفيات والمستلزمات الطبية، مؤكدا حاجة وزارة الصحة لموازنة مضاعفة.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الصحة بحاجة إلى ملايين الدولارات لتحسين الواقع الصحي في البلاد، وحصتها في قانون الموازنة العامة بحاجة لاعادة نظر ومضاعفتها، وان تكون مختلفة عن الأعوام السابقة".

وأضاف أن "هناك نقصاً في الاجهزة الطبية والأدوية، والواقع الصحي بالعراق تقريبا شبه منهار، لهذا نحتاج إلى ميزانية كبيرة لتحسين قطاع الصحة".

واشار حسين الى ان "العراق يحتاج إلى مستشفيات ومراكز صحية تخصصية، فالكثير من المستشفيات في بغداد المحافظات يعود تاريخ بناؤها لعام 1980، كما أن أغلب المستشفيات التي يجري تشييدها حالياً هناك تلكؤ في انجازها من قبل الشركات المنفذة".

ويعاني الواقع الصحي من تردٍ واضحٍ من حيث البنى التحتية وتوفر الأجهزة والمستلزمات الطبية والادوية مما يضطر العديد من العراقيين للسفر خارج البلاد للعلاج.