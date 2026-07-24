عضو بالدفاع النيابية: لا حاجة لبقاء التحالف ونطالب بإقرار "خدمة العلم"

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صكر المحمداوي، يوم الجمعة، أن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوات التحالف الدولي، مشددا على ضرورة المضي بإقرار قانون خدمة العلم وفتح باب التطوع لدعم وزارة الدفاع بعناصر شابة.

وقال المحمداوي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية العراقية تمتلك اليوم الجاهزية الكاملة لحفظ الأمن وحماية الحدود والدفاع عن البلاد، ولم تعد هناك حاجة إلى بقاء قوات التحالف داخل العراق".

وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تطالب بإقرار قانون خدمة العلم، بعد إنجاز قراءته الأولى في مجلس النواب، لما يمثله من أهمية في رفد المؤسسة العسكرية بطاقات شابة تمتلك القدرة على التدريب وتنفيذ الواجبات".

وأشار إلى أن "وزارة الدفاع هي الأكثر حاجة إلى التطوع، لأن نسبة كبيرة من منتسبيها أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، ما يستوجب إحلال عناصر شابة قادرة على تحمل المهام العسكرية"، لافتاً إلى أن اللجنة تدعم أيضاً فتح باب التطوع أمام الشباب الراغبين بالانضمام إلى القوات المسلحة.

وبيّن أن "إقرار قانون خدمة العلم يحتاج إلى تخصيصات مالية وموافقة الحكومة، فضلاً عن استكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع متمسكة بتمرير القانون خلال المرحلة المقبلة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي، تبنيه طرح مقترح قانون "التجنيد الإلزامي"، أو ما يعرف خدمة العلم، بعد مباحثات "معمقة" مع قادة الجيش، مشيراً إلى أن تبني القانون يأتي بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً في البلاد.

وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.