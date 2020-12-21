عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

شفق نيوز/ رأى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الاثنين، ان موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة من المجتمع وخالية من أية إصلاحات اقتصادية.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز؛ ان الحكومة الحالية لم تضع بصمتها في موازنة 2021 وان اغلب فقراتها كانت معدة من الحكومة السابقة ولم تتضمن أية إصلاحات حقيقية للوضع المالي والاقتصادي، واتجهت نحو فرض ضرائب واستقطاعات دون أية معالجات جذرية للمشاكل.

وعن موقف المالية النيابية من الموازنة، بين كوجر ان لكل نائب وجهة نظر وموقف حيال الموازنة بعد وصولها للبرلمان، مستبعدا اي تعديلات او تغييرات في بنودها من قبل مجلس الوزراء.

واثارت بنود موازنة 2021 والتي سُربت للرأي العام موجة من الغضب والغليان الشعبي لاحتوائها على فقرات تتضمن خفض مخصصات الموظفين بجميع أبوابها واستثناء الطبقات العليا والخاصة من الموظفين الى جانب المسؤولين والنواب.