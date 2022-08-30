عصائب أهل الحق في ديالى: "ثلة منحرفة" من التيار الصدري أحرقت مكتبنا

شفق نيوز/ أدان مكتب حركة عصائب أهل الحق في ديالى، يوم الثلاثاء، قيام من أسماهم بـ"الثلة المنحرفة" من أنصار التيار الصدري بحرق المكتب، مؤكداً تمسكه بحقه القانوني في إقامة دعوى قضائية.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تعرض مكتبنا اليوم في خان بني سعد للحرق من قبل (ثُلة منحرفة) لم تلتزم بتوجيهات الاخ مقتدى الصدر وأقدمت على اعطاب المكتب".

وأشار إلى أنه "تم التعدي حتى على صور الشهداء المضحين، وإن كان المكتب هو مكتب خدمي يختص بخدمة الناس والفقراء واصلاح ذات البين ولم يحتوي اي (رصاصة حتى) ورغم هذا فعل هؤلاء فعلتهم واحرقوا البناية وفتحوا النار على موظفي المكتب والسيارات تحت انظار القوات الامنية التي اكتفت بالتفرج وعدم تحريك اي ساكن وهذا ما يثبت فشلها بدرء الفتنة وعدم حماية الديمقراطية والمؤسسات الحكومية والمدنية".

وتابع المكتب "نشكر كل الوجهاء والمشايخ الذين سعوا بالخير والموقف اليوم قد بيَن للناس من نحن إذ تحملنا اعتدائهم المشين ولم نرد ولو برمي حجر عليهم حفاظاً على وحدة ودماء ابناء ديالى وعدم الانجرار وراء ما يريده هؤلاء تحت مسميات بالية".

وأكد "سنتخذ الاجراءات القانونية كافة ضدهم تحت طائلة القانون الذي نلتزم به اولاً واخيرا ازاء اي اعتداء، ونعلن ان المكتب فداء لابناء ديالى بكل محتوياتهِ عدا حقنا القانوني بالاعتداء والشروع في قتل ابنائنا الغيارى الذين التزموا بعلم السلم حتى آخر نفس".

ومنذ يوم أمس الاثنين ولغاية ظهيرة هذا اليوم شهدت العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات أحداثاً دموية تمثلت بمواجهات مسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية، بلغت ذروتها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد حيث سقط العديد من الضحايا والمصابين من القوات الأمنية ومسلحي التيار الصدري.

وكان زعيم التيار الصدري وجه بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.