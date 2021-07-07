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عصائب أهل الحق تكشف الجهة التي تقف وراء هجوم أربيل

Category: سیاسة

Date: 2021-07-07T09:11:46+0000
عصائب أهل الحق تكشف الجهة التي تقف وراء هجوم أربيل

شفق نيوز/ عدت عصائب أهل الحق، يوم الاربعاء، القصف الذي استهدف مطار اربيل الدولي امس، رداً من "فصائل المقاومة العراقية" على قصف الحشد الشعبي، فيما توعدت بعمليات "نوعية" جديدة ضد القوات الامريكية في العراق.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات التي جرت أمس في اربيل تأتي ضمن سياق الرد الذي توعدت فيه فصائل المقاومة عبر بيان الهيئة التنسيقية جراء الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق أبناء الحشد الشعبي، عندما قصفت لواء 16 على الحدود السورية العراقية".

وأضاف السعدي أن "الأيام المقبلة ستشهد تصاعد وتيرة العمليات النوعية ضد التواجد الأمريكي حتى تنصاع هذه الإدارة إلى قرار البرلمان العراقي القاضي بمغادرة العراق واحترام السيادة العراقية".

وتعرض مطار أربيل الدولي مساء امس الثلاثاء، لقصف بطائرة مسيرة "مفخخة"، وفق بيان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ، الذي أشار إلى أن القصف لم يخلف أي ضحايا بشرية او اضرار مادية.

لكن الجهاز أشار إلى وقوع حريق في الأعشاب نتيجة القصف، وعملت فرق الإطفاء على اخماده.

واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن الهجوم يدفع بالعراق "نحو المجهول".

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