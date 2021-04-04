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عصائب أهل الحق تقيم دعوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين بينهم وزير حالي

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T14:30:17+0000
عصائب أهل الحق تقيم دعوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين بينهم وزير حالي

شفق نيوز / أقامت حركة عصائب أهل الحق، دعوى قضائية ضد وزير الثقافة حسن ناظم، ورئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد، ومدير عام الدائرة الإدارية والقانونية والمالية في الوزارة محسن سدخان.

وقدمت الشكوى من قبل رئيس حزب حركة العصائب، محمد عباس جواد، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة.

وأوضحت وثيقة حصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، أن "المشكو منهم وبتوجيه وبإمضاء المشكو منه (الثالث) على كتاب الأمر الإداري والذي تضمن اسم دائرة التنظيم السياسي (حزب حركة عصائب أهل الحق) والتي نسب إليها تهم باطلة بناء على توجيهات سلم إداري المشكو منهم (الأول، والثاني) اللذان قاما بإصدار الأمر الاداري المرفق طيا والذي يحمل في أسطر الكتاب معلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وجاء في الوثيقة أيضا، مطالبة المشتكي من محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة، بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المشكو منهم أعلاه".

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