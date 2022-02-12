"عصائب أهل الحق" تتبرأ من القاتل المأجور في ميسان: لا ينتمي للحركة

شفق نيوز/ أعلنت حركة "عصائب أهل الحق"، يوم السبت، براءتها من "حسن طراد غليم الكناني" المتهم بتنفيذ عمليات قتل واختطاف في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأعلنت الحركة في بيان اليوم، دعمها "الكامل لإجراءات الاجهزة الامنية في المحافظة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف دون النظر الى انتماءاتهم الجهوية او العشائرية".

ولفت البيان إلى أن "الشخص الذي ادعى بعض المدونين المعروفين بدورهم المشبوه في وسائل التواصل الاجتماعي انتمائه للحركة والمدعو (حسن طراد ) ليس لديه أي انتماء رسمي لحركتنا ،وليس لنا اي علاقة به وسبق ان ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط 2020".

ودعا البيان "الاطراف كافة الى اعلان دعمها ووقوفها سياسيًا وإعلاميًا واجتماعيًا مع قواتنا الامنية والمؤسسة القضائية ، وألّا تسمح للصفحات او القنوات او المدونين الذين يدعون الانتماء لهم بتضليل الرأي العام بنشر الأكاذيب والصاق التهم جزافًا ودون دليل وهم بذلك الفعل من حيث يشعرون او لا يشعرون يخدمون مشروع اذكاء الفتنة بين ابناء الوطن الواحد".

كما طلبت الحركة في بيانها "من الجميع توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والاكاذيب المضللة" .

وكانت خلية الاعلام الأمني العراقي قد اعلنت في وقت سابق من اليوم أن قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات القت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان.

ووفقا للبيان فإن المعتقل مطلوب الى القضاء العراقي وفق الماده 4 ارهاب، تمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح.

وكان مصدر قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز السيرة الذاتية لـ"حسن طراد غليم" المتهم بارتكاب جرائم قتل عمد واغتيالات في محافظة ميسان.

وقال المصدر إن "غليم من بيت (سنيد) قاتل مأجور لاكثر من 20 مواطن وعليه 29 امر قبض وفق المواد 1/4ارهاب و 406 القتل العمد و421 عمليات خطف، مشيرا إلى أن أشقائه متهمين بالتورط معه في ارتكاب الجرائم وهم موقوفون حاليا في قسم مكافحة ارهاب واستخبارات ميسان".

وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية سلسلة من الاغتيالات التي طالت وجهاء عشائر ومسؤولين حكوميين وقوات امنية وعناصر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة "عصائب اهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قرر يوم الخميس تشكيل وفد يقع على عاتقه مهمة التهدئة بين التيار الصدري، وحركة عصائب "أهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة الخزعلي بهدف تجنب نشوب حرب داخلية بين الشيعة في العراق على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وعقب ساعات من قرار الصدر أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، تشكيل لجنة للتعاون مع الوفد الذي أرسله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى محافظة ميسان.