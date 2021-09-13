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عشيرة "البركات" تحمل الصدر شخصياً اي اعتداء يطال النائب باسم خشان

Category: سیاسة

Date: 2021-09-13T20:45:46+0000
عشيرة "البركات" تحمل الصدر شخصياً اي اعتداء يطال النائب باسم خشان

عشيرة "البركات" تحمل الصدر شخصياً اي اعتداء يطال النائب باسم خشان

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