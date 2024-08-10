عشية نهاية المهلة.. اجتماع مهم في المنطقة الخضراء لحسم ازمة كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، عن عزم القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك عقد اجتماع مهم في العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، لبحث حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى السياسية الرئيسية في محافظة كركوك، سوف تعقد اجتماعا مهما لها في فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أجل حسم تشكيل حكومة كركوك المحلية".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سوف يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت"، مؤكدا أن "الاجتماع سيكون حاسما بشكل كبير للازمة السياسية المستمرة منذ اشهر طويلة في محافظة كركوك".

يذكر أن يوم غد الأحد يوافق نهاية المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.

واليوم السبت، أفاد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية رعد صالح، بعدم وجود أي اتفاق أو ترشيح لمرشح معين لمنصب المحافظ حتى اللحظة.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، أن العرب متمسكون بمنصب المحافظ كإستحقاق انتخابي، وأنه لا توجد أي تسوية بين الكتل الفائزة في مجلس المحافظة حتى الآن.

وكانت أولى جلسات المجلس قد عُقدت في 11 تموز الماضي وبقيت مفتوحة، حيث سعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة بابليون إلى عقد جلسة الأسبوع الماضي لتمرير تشكيل الحكومة المحلية، إلا أن طلباً بتأجيل الجلسة قد قُدم بعد تدخل رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية، لمنح فرصة للمكونات الأخرى لإتمام عملها والمشاركة في الجلسة.