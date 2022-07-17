عشية لقاء القادة.. لا اتفاق على رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، عدم التوصل إلى اتفاق مشترك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك، عشية اجتماع لقادة الكتل السياسية، من المقرر عقده صباح يوم غد الاثنين، في مبنى البرلمان، بناء على دعوة وجهتها رئاسة البرلمان لغرض مناقشة سبل استكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية، واختيار رئيس جديد للوزراء والمضي بتشكيل الحكومة.

وقال مقرر كتلة الاتحاد الوطني النيابية، النائب كاروان يارويس، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حوارات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولغاية الآن لا توجد نتيجة نهائية لهذه الحوارات".

وأضاف يارويس، أن "الاتحاد الوطني يمتلك برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية، والحزب الديمقراطي يمتلك ريبر أحمد كمرشح أيضا للمنصب، ولغاية الآن لا يوجد توافق بين الحزبين على مرشح مشترك للمنصب".

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا يوم الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، أمس السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي نفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.