سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عشية لقاء القادة.. لا اتفاق على رئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-17T16:02:31+0000
عشية لقاء القادة.. لا اتفاق على رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، عدم التوصل إلى اتفاق مشترك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك، عشية اجتماع لقادة الكتل السياسية، من المقرر عقده صباح يوم غد الاثنين، في مبنى البرلمان، بناء على دعوة وجهتها رئاسة البرلمان لغرض مناقشة سبل استكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية، واختيار رئيس جديد للوزراء والمضي بتشكيل الحكومة.

وقال مقرر كتلة الاتحاد الوطني النيابية، النائب كاروان يارويس، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حوارات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولغاية الآن لا توجد نتيجة نهائية لهذه الحوارات".

وأضاف يارويس، أن "الاتحاد الوطني يمتلك برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية، والحزب الديمقراطي يمتلك ريبر أحمد كمرشح أيضا للمنصب، ولغاية الآن لا يوجد توافق بين الحزبين على مرشح مشترك للمنصب".

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا يوم الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، أمس السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي نفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

related

اجتماع موسع في البرلمان العراقي لتدقيق أسماء 26 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-01-29 11:37:57
اجتماع موسع في البرلمان العراقي لتدقيق أسماء 26 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية

رأي قانوني بشأن إجراءات فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-03-04 14:50:28
رأي قانوني بشأن إجراءات فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية

برلمانيون يقيمون دعاوى قضائية ضد ترشيح زيباري لرئاسة العراق

Date: 2022-02-03 13:29:17
برلمانيون يقيمون دعاوى قضائية ضد ترشيح زيباري لرئاسة العراق

نزاهة البرلمان: العراق اصبح سوقاً للبيع والشراء ودستوره لايُحترم واحزابه المتأسلمة تعمل للخارج

Date: 2019-07-07 14:54:33
نزاهة البرلمان: العراق اصبح سوقاً للبيع والشراء ودستوره لايُحترم واحزابه المتأسلمة تعمل للخارج

قُبيل إعلان التحالف.. هذه هي تفاصيل أول كتلة برلمانية معارضة

Date: 2021-12-14 16:38:59
قُبيل إعلان التحالف.. هذه هي تفاصيل أول كتلة برلمانية معارضة

البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي "فوراً"

Date: 2021-01-24 17:15:47
البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي "فوراً"

نزاهة البرلمان تحقق بعمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف عراقية

Date: 2022-06-13 17:14:06
نزاهة البرلمان تحقق بعمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف عراقية

كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها

Date: 2022-03-05 09:49:27
كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها