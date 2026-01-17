عشية زيارة طهران.. حسين يبحث مع فيدان التوتر الأميركي الإيراني

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، يوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة لاسيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن فؤاد حسين بحث خلال اتصال هاتفي مع هاكان فيدان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وبحسب البيان فقد تناول الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة، لا سيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف البيان أن الوزير فؤاد حسين ناقش أيضاً زيارته المرتقبة إلى طهران، كما استعرض الجانبان كذلك مسار الحراك السياسي في العراق، ومستجدات تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدين أهمية دعم الاستقرار السياسي وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم مصالح دول المنطقة.

هذا ومن المقرر أن يجري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، غداً الأحد، زيارة رسمية الى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مصدر إيراني لوكالة شفق نيوز، إن زيارة حسين ستستغرق يوماً واحداً سيلتقي خلالها نظيره الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين.

وأضاف، أن حسين سيبحث مع عراقجي والمسؤولين العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، والتصعيد الأخير الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد صرّح نهاية العام 2025، بوجود مساعٍ لعقد مفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء متلفز مع قناة "الميادين" اللبنانية.

بدورها رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بالوساطة العراقية لإحياء المفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن.