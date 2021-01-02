عشية ذكرى اغتيالهما.. الخزعلي يتعهد بأخذ "ثأر" المهندس وسليماني (وثيقة)

شفق نيوز/ تعهد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم السبت، بأخذ "ثأر" نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، اللذان قضيا بقصف أميركي قرب مطار بغداد مطلع العام المنصرم.

وزار الخزعلي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ومجموعة من قادة كتلة الفتح، قبر المهندس في مدينة النجف.

وكتب الخزعلي رسالة قال فيها، "بسم الله قاصم الجبارين ومٌبير الظالمين ، وقسماً بإسم رب الشهداء أن نسير على طريقهم وأن نأخذ بثأرهم ونكمل طريقهم".

وأضاف "إلى الأب الغالي أبو مهدي أب كُل المجاهدين والمقاومين .. إبنك قيس الخزعلي يعدك بأخذ ثأرك وثأر الحاج قاسم سُليماني وثأر كُل الشُهداء .. قسماً بدماءكُم الطاهرة .. قسماً .. قسماً ..) .