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عشية جلسة البرلمان.. الإطار الشيعي يجتمع بأعضائه الفائزين بالانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2022-01-08T16:53:50+0000
عشية جلسة البرلمان.. الإطار الشيعي يجتمع بأعضائه الفائزين بالانتخابات

شفق نيوز/ ذكر مصدر سياسي مطلع بأن الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية يعقد اجتماعاً مع جميع أعضائه الفائزين بالانتخابات البرلمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا ببغداد مع جميع اعضائه الفائزين بالانتخابات برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

ولم يتضح على الفور فحوى الاجتماع، لكنه يأتي عشية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي يوم غد الأحد. 

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب في أول جلساته رئيسا للمجلس ونائبين له.

ولا يزال التنافس على أشده بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. 

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكوردستاني برصيد 31 مقعدا.

وتشغل القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو 60 مقعداً في البرلمان.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بخلاف الإطار التنسيقي الذي يعمل على تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.

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