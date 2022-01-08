سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عشية انعقاد جلسة البرلمان .. الحلبوسي والخنجر يصلان أربيل (تحديث)

Category: سیاسة

Date: 2022-01-08T07:23:36+0000
عشية انعقاد جلسة البرلمان .. الحلبوسي والخنجر يصلان أربيل (تحديث)

شفق نيوز/ وصل رئيس تحالف محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف "عزم" خميس الخنجر اليوم السبت إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الحلبوسي والخنجر سيلتقيان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للتباحث حول انعقاد الجلسة وتسمية رئيس لمجلس النواب ونائبيه إضافة إلى آخر المستجدات حول الحراك السياسي الجاري لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ويسعى الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته للحصول على ولاية ثانية، وهو ما يؤكده تحالفه.

وكان زعيم التيار الصدري قد المح في تغريدة أمس الجمعة إلى تحالف الكتلة الأكبر قائلا: "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)، وإرادة الشعب، هي: (حكومة أغلبية وطنية)، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و (تقدما) و (عزما) نحو (ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا - أعلى سلطة قضائية في العراق - على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 شرعت القوى السياسية في البلاد من الشيعة، والكورد، والسنة في مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية عبر لقاءات جمعتها في بغداد والنجف وأربيل.

ويرغب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي احرزت كتلته اعلى المقاعد في الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بتشكيل حكومة توافق على غرار الحكومات السابقة التي تشكلت بعد العام 2003.

وترفض القوى السياسية الكوردستانية والسنية تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة.

related

الحلبوسي إلى أربيل لبحث خلاف انتخابي مع القيادة الكوردية

Date: 2020-09-06 08:42:11
الحلبوسي إلى أربيل لبحث خلاف انتخابي مع القيادة الكوردية

الحلبوسي يستهل زيارته لكوردستان بلقاء مسعود بارزاني ومناقشة عدة ملفات

Date: 2020-09-06 14:51:41
الحلبوسي يستهل زيارته لكوردستان بلقاء مسعود بارزاني ومناقشة عدة ملفات

وفود سياسية عراقية تقصد أربيل لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

Date: 2021-12-07 07:55:28
وفود سياسية عراقية تقصد أربيل لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

صور .. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في أربيل وبيان رسمي يفصّلُ المحاور

Date: 2021-12-07 09:12:17
صور .. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في أربيل وبيان رسمي يفصّلُ المحاور

جبهة النجيفي تلمح الى خسارتها معركة إقالة الحلبوسي وتهدد

Date: 2020-11-20 13:06:35
جبهة النجيفي تلمح الى خسارتها معركة إقالة الحلبوسي وتهدد

اربيل وبغداد يشكلان لجنة مشتركة لحل قضية الرواتب والنفط

Date: 2019-07-01 08:42:40
اربيل وبغداد يشكلان لجنة مشتركة لحل قضية الرواتب والنفط

وفد كوردي برئاسة زيباري في بغداد "لتهدئة الاوضاع"

Date: 2021-11-04 11:14:51
وفد كوردي برئاسة زيباري في بغداد "لتهدئة الاوضاع"

تحرك نيابي قد يلحق الحلبوسي بعبد المهدي

Date: 2020-05-18 14:10:31
تحرك نيابي قد يلحق الحلبوسي بعبد المهدي