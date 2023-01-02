عشية الذكرى الثالثة.. المئات من أنصار الحشد يحيون ذكرى اغتيال المهندس وسليماني قرب مطار بغداد (صور)

شفق نيوز / شهد مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، توافد المئات من أنصار الحشد لإحياء ذكرى الاغتيال الثالثة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز توافد مناصري الحشد ونصبهم الخيام قرب تمثال (قادة النصر)، الذي تم نصبه في مطار بغداد وتحديدا في مكان استهدافهما، مع إطلاق الأناشيد التي تتغنى بهما.

وشهدت المناسبة هذا العام انتشاراً أمنياً مكثفاً لأمن الحشد لتأمين توافد جموع الوافدين لإحياء المناسبة، مع سيطرة شبه كلية لمنتسبيه على نقطة التفتيش الرئيسة الواصلة للمطار.

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أيضاً هي قطع الشارع الذي تمت فيه عملية الاغتيال بعد زيادة عدد مناصري الحشد ونصبهم الخيام لإحياء المناسبة، فيما تم تحويل طريق العجلات الى الجانب الآخر ليتحول ذهابا وإيابا (سايد واحد).

وكانت محافظات بغداد وواسط والديوانية والمثنى وذي قار وبابل وديالى والبصرة، وكربلاء، قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، بإستثناء بعض الدوائر، وذلك لحلول الذكرى السنوية الثالثة على اغتيال قادة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد عام 2020 .

ويوافق يوم غد الثلاثاء، (الثالث من يناير/ كانون الثاني) الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني عبر طائرة مسيرة أميركية عند مطار بغداد الدولي.