عشية التصويت الخاص.. ائتلاف المالكي: رصدنا "مؤشرات ضغط" على القوات الأمنية

شفق نيوز- بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم السبت، عن رصده لما وصفها "مؤشرات ضغط" على عناصر القوات الأمنية للتصويت لقائمة محدّدة.

ومن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية صباح يوم غد الأحد، على أن يبدأ الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر القيادي في الائتلاف علاء حدادي لوكالة شفق نيوز، أن هناك "معلومات تفيد بوجود توجيهات لبعض القوات الأمنية للتصويت لقائمة محددة"، مبيناً القيادي أن "الائتلاف سيقوم بتوثيق هذه الملاحظات وتقديمها إلى الجهات المختصة ضمن تقارير متابعة الحملة الانتخابية".

وأضاف أن "الحديث عن ضغوط من جهات أو قوائم متنفذة لإرغام القوات الأمنية على التصويت لقائمة معينة كان قائماً قبل بدء العملية الانتخابية".

وأكد أن "عناصر القوات الأمنية أصبحوا أكثر وعياً بأن لا سلطة لأحد عليهم، ولا يمكن لأي جهة معرفة لمن يصوتون".

وعن مخاوف المقاطعة، أوضح حدادي أن "مشاركة القوات الأمنية في الانتخابات عادة ما تكون واسعة، ونسبة المقاطعة في صفوفهم محدودة، ما يجعلنا مطمئنين من هذه الناحية".

ويشمل الاقتراع الخاص المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، البالغ عددهم مليوناً و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف المؤسسات الأمنية.

وتوزّعت أعداد المشاركين في التصويت الخاص على النحو الآتي: هيئة المنافذ الحدودية 1.595 منتسباً، وزارة الداخلية 597.453 منتسباً، وزارة الدفاع 298.054 منتسباً، جهاز مكافحة الإرهاب 18.410 منتسبين، وهيئة الحشد الشعبي 128.127 منتسباً.

أما في إقليم كوردستان، فقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص 124.312 منتسباً في وزارة داخلية الإقليم، و145.907 في وزارة البيشمركة.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحاً، بينهم 5 آلاف و520 رجلاً وألفان و248 امرأة، بينما سيتمكن نحو 21 مليون ناخب فقط الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضواً فقط في مجلس النواب المقبل.