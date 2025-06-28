رسمياً .. عشر قوائم تتنافس في الانتخابات العراقية بمحافظة دهوك

شفق نيوز - دهوك

أنهت محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم السبت، استعداداتها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق من خلال تحديد عدد القوائم والمرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي، وبهذا تكون أول محافظة على مستوى البلاد تعلن عن ذلك.

وقال مدير مكتب المفوضية في دهوك خالد عباس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان عدد مقاعد محافظة دهوك للانتخابات التشريعية العراقية 11 مقعدا، ثمانية منها للرجال، وثلاثة للنساء، ومقعد واحد لكوتا المسيحيين.

وأضاف أنه من الممكن أن تحدث تغييرات في القوائم الانتخابية بعد خضوع المرشحين للتدقيق، مشددا على أنه لا يسمح بأي شكل من الأشكال إجراء دعايات انتخابية من دون المصادقة على اسماء المرشحين.

كما أشار عباس إلى ان، عشر قوائم ستتنافس في دهوك للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي كالاتي: الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، جبهة الشعب، جماعة العدالة الكوردستانية، الموقف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، الجيل الجديد، تيار "بابليون"، والتيار الوطني الآشوري.

وتابع القول ان هذه الاحزاب والاطراف السياسية قد سلمت قوائمها رسميا الى مكتب المفوضية، منوها الى ان اجمالي عدد المرشحين في دهوك 61 شخصا بينهم 40 رجلاً و21 امرأةً.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ظهر يوم الخميس 26 من شهر حزيران/يونيو الجاري، إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية للعراق 2025.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أغلقت باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي مع انتهاء فترة الدوام الرسمي لغاية الساعة 3 ظهراً".

وبين جميل ان "المرحلة المقبلة ما بعد اغلاق باب الترشيح، سيتم العمل على عملية فرز الاسماء ونقلها للتدقيق لدى أكثر من جهة رقابية امنية وكذلك قضائية وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.