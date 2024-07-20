عشرات النواب يوقعون على طلب استجواب وزير الكهرباء

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة اشراقة كانون باسم الغرابي،، يوم السبت، المضي داخل البرلمان بجمع تواقيع لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بسبب تردي واقع إمداد الطاقة في البلاد.

وقال الغرابي، لوكالة شفق نيوز: "حاليا جمعنا أكثر من 30 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب، وماضون باستكمال التواقيع لتقديم طلب إلى رئاسة المجلس، لاستجواب وزير الكهرباء".

وأكد، ان "هناك ملفا كاملا يتعلق بوزارة الكهرباء، وأن تردي واقع الطاقة في البلاد يستحق استجواب الوزير في البرلمان".

ولفت الغرابي، إلى أن "الاسئلة التي ستوجه لوزير الكهرباء جاهزة، وسيحدد موعد الاستجواب بعد تقديم الطلب إلى رئاسة البرلمان".

يشار إلى أن العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، شهد في الأيام الماضية، خروج العديد من التظاهرات بسبب تردي تجهيز الطاقة، وأدت إلى قطع العديد من الطرقات، من قبل المحتجين، الأمر الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة حيث وصلت في الكثير من المناطق إلى 50 درجة مئوية.