عشرات البرلمانيين يوقعون لحسم رواتب حشد الدفاع

شفق نيوز/ اعلن النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة، يوم الجمعة، عن تقديم طلب نيابي الى رئاسة البرلمان لمعالجة مشاكل رواتب الصحوات وحشد الدفاع وبالتنسيق مع اللجنة المالية النيابية.

وقال قتيبة لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 30 نائبا قدموا طلبا رسميا معززا بالتواقيع الحية الى رئاسة البرلمان لحسم مشكلة رواتب حشد الدفاع واطلاقها لما يقدمه أبناء حشد الدفاع من واجبات وطنية وتضحيات في مواجهة داعش وتأمين المناطق والقطعات الساخنة، واصفا حشد الدفاع بـ"خطوط صد مضحية لحماية المدنيين والمناطق السكنية".

وأشار إلى الطلب النيابي بأنه يحظى باهتمامه واهتمام عشرات النواب في المحافظات التي تعاني أوضاعاً امنية استثنائية، مشددا على ضرورة إطلاق رواتب حشد الدفاع أسوة باقرانهم في الاجهزة الأمنية والحشد الشعبي، وانصافا للدور الأمني الكبير لعناصر حشد الدفاع وما قدموه منذ العام 2014 ولغاية الآن.

يذكر أن "حشد الدفاع" ينتشر في المحافظات الساخنة منذ سنوات عدة، بعد احداث داعش والتحديات الأمنية لإغلاق الثغرات الأمنية، و مواجهة الهجمات والتعرضات المستمرة.