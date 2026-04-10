عشائر بذي قار تطرد الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري وتشتبك مع حمايته الشخصية (فيديو)

طردت عشائر في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري من مراسم تأبينية أُقيمت بذكرى مرور أربعين يوماً على اغتيال اميركا وإسرائيل في غارات جوية المرشد الإيراني السابق آية الله علي خامنئي في مقر إقامته بالعاصمة طهران.

ووفقا مقاطع التصوير المتداولة، وأثناء ارتقاء العامري منصة التقديم المخصصة لإلقاء الكلمات في المناسبة التي أقامتها عشائر "بني خيگان" بادر (عبدالله الخيگاني) عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة "بدر" للتعريف بالأول وما ان نطق اسمه حتى وجه المعزون الألفاظ النابية له، وحتفه بالأحذية.

من جانبه قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادثة أسفرت عن تبادل إطلاق النار بين الحماية الشخصية للعامري وأبناء العشائر ممن حضروا مراسم التأبين، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية بين طرفي النزاع حتى وقت إعداد هذا الخبر.

ومنذ تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة أعرب أنصار إيران في العراق عن غضبهم تجاه قادة سياسيين عراقيين شيعة مقربين من طهران إزاء موقفهم "الهزيل والخجول" وغيابهم بشكل شبه تام عن المشهد بعد اغتيال المرشد علي خامنئي ومسؤولين وقادة عسكريين رفيعي المستوى في إيران.