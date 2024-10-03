عسكرياً وأمنياً.. العراق يتخذ إجراءات عاجلة تحسباً لهجوم إسرائيلي

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الخميس، عن اتخاذ العراق خطوات متعددة تحسباً لهجوم إسرائيلي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب النائب عن الإطار، علاوي البنداوي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات متعددة تحسباً لهجوم إسرائيلي خلال المرحلة المقبلة، والقوات الأمنية والعسكرية جاهزة لأي طارئ، لافتاً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني في اجتماعات وتواصل دائم مع القيادات العسكرية والأمنية وكان له اجتماع قريب من قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البنداوي أن "العراق اتخذ إجراءات وخطوات تحسباً لهجوم إسرائيلي على المستوى العسكري والأمني وحتى على مستوى الوزارات وغيرها، خاصة وأن الكيان الصهيوني دائما ما يهدد، وهو الآن يفعل كل شيء دون أي رادع دولي له وكل شيء متوقع منه، والتهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد وتكون هناك حيطة وحذر، وهذا ما عملت عليه الحكومة".

هذا ولم يكشف النائب عن الإطار التنسيقي، تفاصيل أكثر عن الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العسكرية والأمنية في العراق، لحساسية الموضوع، على حد قوله.

وتأتي هذه الإجراءات، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة، وذلك عقب الضربات الأخيرة في لبنان، واغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، والهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، في تصعيد كبير ينذر بحرب تطال العراق ودولاً عدة في الشرق الأوسط.