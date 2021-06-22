عزم نيابي على إكمال قوانين "مهمة" تتعلق بقطاع التعليم

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة التعليم في البرلمان العراقي مقدام الجميلي، اليوم الثلاثاء، عزم لجنته إكمال عدة قوانيين مهمة تتعلق بقطاع التعليم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الجميلي لوكالة شفق نيوز، إن "المتبقي من عمر البرلمان نحو 3 أشهر فقط فيما إذا حصلت الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ونحن كلجنة التعليم النيابية عازمون على إستكمال كافة التشريعات والقوانين المطروحة على جدول الأعمال الخاصة باللجنة والتي حصلت على موافقات لمناقشتها كقراءة أولى في جلسات البرلمان المقبلة".

وأشار الجميلي، إلى أن "أهم هذه القوانين المستهدفة حاليا هو قانون التعديل الأولي 25 لسنة 2015 المتعلق بالتعليم الجامعي الأهلي، وكذلك مقترح التعليم الصباحي الموازي، الذي يُنضم عملية قبول الطلبة في التعليم الموازي في مختلف الجامعات العراقية والكليات، إضافة إلى قانون فصل الدراسة الصباحية والمسائية لإتاحة الفرصة لحاملي الشهادات العليا للحصول على فرص عمل، وقوانين أخرى تمت قراءتها أولياً بعضها يحتاج تصويت والبعض الآخر بحاجة لقراءة ثانية ونأمل أن تطرح في الجلسات المقبلة".

واعرب عن أمله في أن "يتم إكمال هذه القوانين خلال الدورة الحالية ولا يتم ترحيلها للدورة القادمة، إذ أن جميع القوانين تصب لمصلحة التعليم العالي في البلاد".