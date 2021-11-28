"عزم" ترسم شكل الحكومة المقبلة: لسنا على تقارب فعلي مع الصدريين أو الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ أكد تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، يوم الاحد، أنه على مقربة من جميع الكتل الفائزة بالانتخابات ويقف على مسافة واحدة من الإطار التنسيقي والتيار الصدري، مشيرا الى انه تحالفه مع الكتل السياسية أمر سابق لأوانه.

وقال القيادي في التحالف والفائز بالانتخابات محمد العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف عزم قريب من الجميع ويقف على مسافة واحدة منهم ولا يوجد تقارب فعلي مع الصدريين ولا الاطار التنسيقي".

وأشار إلى أن "الحراك السياسي نحو تحالف الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة سيبدأ بشكل رسمي بعد إعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها"، مضيفا ان "تحالف عزم سيحسم أمره وتحالفه السياسي بعد إعلان النتائج وانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب".

ولفت العبد ربه، إلى إن "الحكومة المقبلة ستشكل وفق اطار الاغلبية السياسية، مع وجود بعض الكتل السياسية التي ستكون في جبهة المعارضة ولن تشارك في الحكومة الجديدة".

ويأتي تحالف "عزم" كثاني أكبر الكتل السنية الفائزة بالانتخابات، بعد تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتوتر العلاقة بين التحالفين قبل إجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتصاعدت حدة التوتر خلال الحملة الانتخابية.

إلا أن الأجواء هدأت عقب إجراء الانتخابات لينتهي الخلاف باتفاق أولي بين زعيمي الائتلافين "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر في العاصمة الأردنية عمان، يتضمن توزيع المناصب المستحقة للسنة بين قادة الائتلافين، بحسب ما كشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.