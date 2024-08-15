عزة الناشي رئيساً جديداً لمجلس محافظة ذي قار

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، على عزة الناشي رئيساً للمجلس بالأغلبية المطلقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جلسة التصويت على اختيار الناشي كانت بحضور 14 عضوا من اصل 18 عضوا في المجلس".

والناشي بحسب مصادر، تابع لكتلة "خدمات".

وامس الأربعاء، صوت مجلس محافظة ذي قار، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة.

وكان مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، قد عقدوا جلسة في مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه.

وعلى خلفية هذه التحركات، حذر رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يتم التهيئة إليه في مقر قيادة شرطة المحافظة.