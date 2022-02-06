عرفات كرم: زيباري مرشحنا و"برهم" المتيقن من خسارته وراء تعطيل جلسة البرلمان

شفق نيوز/ اكد عرفات كرم، مسؤول ملف العراق في مقر بارزاني، يوم الأحد، تمسك الحزب الديمقراطي بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال كرم في تغريدة له، "قرار المحكمة الاتحادية لا يعني استبعاد زيباري، فهو مرشحنا، وسنثبت للشعب براءته مما اتهم به من اتهامات باطلة".

وأضاف "كل ما يقوم به برهم- صالح- هو تعطيل الجلسة البرلمانية لأنه متيقن لا محالة بخسارته المدوية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق، نتيجة رفع دعوى قضائية من قبل نواب بينهم عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، كونه "لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالترشيح"

وتعليقاً على القرار، كتب هوشيار زيباري منشوراً عبر صفحته الرسمية، في موقع فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".

وأضاف زيباري قائلاً، "نثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح"، مشيراً إلى أن "ما يشاع لا يعدو ان يكون انيناً من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".