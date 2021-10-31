عرب وتركمان كركوك يرفضون تشكيل لواءين مشتركين ويتحدثون عن "صفقات"

شفق نيوز/ اعلن ممثلو المكونين العربي والتركماني في كركوك، يوم الاحد، رفضهم إلحاق احد الوية البيشمركة بوزارة الدفاع الاتحادية.

واكد ممثلو العرب والتركمان في مؤتمر صحفي مشترك حضرته وكالة شفق نيوز، "رفضهم إقحام كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في صفقات سياسية لخلخلة الوضع الأمني وتشكيل قوات مشتركة مع البيشمركة وتحويل لواء منها إلى امرة وزارة الدفاع".

واشاروا الى ان "بقاء هذا الموضوع حصرًا بين بغداد واربيل وعدم إطلاع ممثلي المكونين التركماني والعربي على تفاصيله مبعث قلق وريبة حول أسباب وتداعيات تشكيل هذه القوة المشتركة".

وطالب ممثلو المكونين التركماني والعربي في كركوك القائد العام للقوات المسلحة بـ"العدول عن هذه الخطوات المريبة والحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك وإبقاء الملف الأمني إتحاديًا في محافظة كركوك وصلاح الدين ونينوى، كما نص قرار مجلس النواب العراقي"، حسب تعبيرهم.

ودعا الممثلون القوى السياسية الوطنية كافة الى "ضرورة دعم مطالب التركمان والعرب للحفاظ على امن واستقرار محافظة كركوك، وعدم الموافقة على المساس بوضع كركوك الدستوري والامني على حساب صفقات تشكيل الحكومة"، وفقا لقولهم.

والخميس الماضي، (28 من الشهر الجاري) حصلت موافقة مبدئية على تشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي في مناطق التماس بين الجانبين.