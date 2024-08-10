"عرب كركوك" يرفضون عقد جلسة "الحسم" ويحذرون أعضاء الكتلة المخالفين

شفق نيوز/ رفضت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك يوم السبت، انعقاد جلسة لحسم الحكومة المحلية للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "أعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك يرفضون أي جلسة لمجلس المحافظة لا تلبي الشروط القانونية الواردة في المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي تنص على أن يتم تشكيل الحكومة المحلية في كركوك بتوافق ومشاركة جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة، وقرار مجلس المحافظة المصوت عليه من قبل جميع أعضائه في الجلسة الأولى للمجلس، والذي نص على توافق جميع المكونات قبل تشكيل الحكومة قبل عقد أي جلسة".

وأضاف البيان؛ أنه "بما أن الدعوة المنشورة في وسائل الإعلام مقدمة من قائمة واحدة، فهي لا تلبي الشروط المذكورة أعلاه، ولذلك نعلن رفضنا تلك الدعوة وعدم مشاركتنا فيها، كما تؤكد على التزامنا بما ورد في البيانات السابقة الصادرة عن المجموعة العربية والاتفاقات بين الأعضاء الستة للمجموعة العربية في مجلس المحافظة، والتي تؤكد على أن يكون التفاوض بشكل جماعي موحد لجميع الأعضاء دون انفراد أي عضو أو حزب".

وشدد على أن "أي عضو يخالف هذا الاتفاق يعتبر ناكثا لعهوده مع أعضاء المجموعة العربية والجماهير التي انتخبته، ومصادرة الأصوات الجماهير التي أوصلته لموقع المسؤولية للدفاع عن المكون العربي".