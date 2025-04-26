عرب كركوك.. دعوة لحوار يجمع شملهم في الانتخابات

شفق نيوز/ دعا النائب عن كركوك وصفي العاصي، يوم السبت، جميع القوى السياسية العربية في المحافظة، إلى الدخول في حوار شامل لتوحيد الصفوف وتشكيل قائمة انتخابية موحدة تمثل العرب في الانتخابات المقبلة.

وقال العاصي، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرته هذه تأتي استجابة لمطلب الشارع العربي في كركوك، الذي لطالما نادى بضرورة وحدة الصف وخوض الانتخابات بقائمة واحدة"، لافتا إلى أنه في كل انتخابات كان يدعو إلى "دخول العرب بقائمة واحدة، واليوم أعلن استعداده للتنازل عن أي موقع شخصي في سبيل هذه الوحدة".

وأضاف العاصي: "لا أضع أي شروط، ولا أطالب بتسلسل متقدم، ولا أسعى لرئاسة القائمة أو الحصول على أي مكاسب سياسية. المهم أن نجتمع كعرب تحت قائمة واحدة تخدم مصلحة أهلنا."

وأشار إلى أن "توحيد العرب ضمن قائمة واحدة سيسهم بتحقيق نتائج قوية وغير متوقعة، مؤكدًا أن الالتفاف حول مشروع واحد سيمكن العرب من الحصول على أعلى نسبة من الأصوات والمقاعد في مجلس المحافظة".

وتأتي هذه الدعوة في ظل الحراك السياسي الذي تشهده كركوك، وسط جهود مكثفة من مختلف الأطراف للوصول إلى تفاهمات تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع مكونات المحافظة.