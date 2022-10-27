عراك بالأيدي بين النائب علاء الركابي وعدد من نواب الإطار التنسيقي داخل جلسة البرلمان

شفق نيوز/ افاد مصدر نيابي، مساء اليوم الخميس، باندلاع شجار بين رئيس كتلة "امتداد" النيابية وعدد من نواب الاطار التنسيقي داخل مبنى البرلمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار تطور الى اشتباك بالايدي بين الركابي ونواب الاطار لاسباب لم تتبين لغاية الان".

واشار الى انه "تم اخراج الركابي ونواب من قاعة الجلسة، واحالة النائب علاء الركابي والنائب عن الاطار التنسيقي فالح الخزعلي الى لجنة السلوك النيابي".

وانعقدت مساء اليوم جلسة التصويت ومنح الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي.