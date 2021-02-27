عراقيون يتظاهرون في طهران بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية.. صور

شفق نيوز/ نظم عشرات العراقيين وبعض الايرانيين، يوم السبت، تظاهرة احتجاجية أمام السفارة العراقية في طهران تزامناً مع زيارة لوزير الخارجية العراقي وذلك احتجاجاً على تصريحات للاخير وصف فيها "المقاومة" بـ"الارهاب".

وقال مصدر في السفارة لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الجالية العراقية في طهران، ومعهم بعض الإيرانيين تظاهروا، اليوم، امام السفارة العراقية بالتزامن مع زيارة وزير خارجية العراق فؤاد حسين، احتجاجا على تصريحات سابقة للوزير حول المقاومة".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال في لقاء تلفزيوني

"لاتوجد مقاومة في العراق، والذي يقاوم يقاومون الحكومة العراقية ، وهؤلاء هم ارهابيين"، وأضاف "يقاومون ضد من؟ الذي يطلق الصواريخ هم ارهابيون ويقاومون ضد الحكومة والشعب العراقي فقط".

ووصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له، صباح اليوم، الى العاصمة طهران طهران، والتقى فور وصوله نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وبحث معه العلاقات الثنائيّة بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على المصالح المشتركة، وفقا لمكتبه.