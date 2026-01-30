عراقيون يتطوعون بألوية "استشهادية" دفاعاً عن إيران (صور)

شفق نيوز- بابل

بدأت حركة النجباء، وهي إحدى الفصائل المسلحة، يوم الجمعة، باستقبال المتطوعين للانضمام لما أسمته "ألوية الاستشهاديين"، بناء على دعوة أمينها العام أكرم الكعبي.

وقال مسؤول العلاقات في مكتب محافظة بابل، محمد الذبحاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "أحد جوامع مدينة الحلة، شهد حضورا كبيرا من الشباب والرجال، استجابة لدعوة الأمين العام، حيث أبدى المشاركون استعدادهم لمواجهة أي خطر قد يوجَّه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال أحد المتطوعين الذين حضروا لملء استمارة التطوع، لوكالة شفق نيوز، إنه جاء برفقة عدد من أصدقائه للتسجيل، مبيناً "نحن جاهزون للدفاع عن العقيدة إذا ما تطلب الأمر ذلك".

وكان حركة "النجباء"، أحد أبرز الفصائل المسلحة في العراق، أعلنت الاثنين الماضي، عن استعدادها للانخراط في الرد على أي استهداف لإيران، فيما لم تستبعد صدور فتاوى من مرجعية النجف لدعم نصرة الشعب الإيراني في حال تعرضه للعدوان، وذلك في ثالث موقف بعد منظمة بدر وكتائب حزب الله العراقية بدعم إيران في حال تعرضها للحرب.