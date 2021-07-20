"عراقيل سياسية" تمنع استثمار الغاز بديالى وتحرمها من 20 ألف فرص عمل

شفق نيوز/ كشفت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم الثلاثاء، أن الصراعات السياسية حرمت ديالى من 20 ألف فرصة عمل في مجال الاستثمارات النفطية.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "حقول نفط خانة تنبع بالنفط الى سطح الأرض وباتت بركا صغيرة متراكمة النفط الخام بسبب تعطيل استثمارها والمنافع السياسية والابتزازات المسبقة التي منعت استقطاب وجذب شركات نفطية عالمية الى المحافظة".

وأشارت أيضا إلى "عراقيل سياسية منعت استثمار الغاز الطبيعي في حقول المنصورية والذي يحترق يوميا بكميات تكفي لإنشاء عدة محطات كهربائية وتمويل جميع احتياجات العراق للغاز الطبيعي".

وأوضحت الدايني ان "تعطيل الاستثمار النفطي حرم ديالى من أكثر من 20 فرصة عمل متنوعة وفي جميع الاختصاصات والمجالات التي تسهم بامتصاص جانب كبير من البطالة وتأمين فرص عمل بعيدة عن الروتينات والقيود الحكومية والمشاكل والأزمات المالية التي تعصف بالبلاد سنويا".

ودعت النائبة إلى "انقاذ 90% من ثروات ديالى من الضياع والتبدد بسبب سوء السياسات الاقتصادية والتدخلات الحزبية والإقليمية، متسائلة عن "أسباب حرمان ديالى من الاستثمارات النفطية والطبيعية اسوة بمحافظات الاخرى".

وتضم ديالى مجموعة آبار نفطية اكتشفت من قبل فرق البحث الجيولوجي، وهي موزعة على عدد من الوحدات الادارية، ومن الممكن أن تشكل في حال استغلالها عاملاً آخراً من عوامل تنمية المدينة.