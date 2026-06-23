عراقجي يزور بغداد الاسبوع المقبل

شفق نيوز- طهرات

أفادت مصادر، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سيجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وبحسب معلومات أوردتها قناة "الميادين" اللبنانية المقربة من إيران، من المقرر أن يتضمن اللقاء إحاطة حول مجريات المباحثات التي جرت في سويسرا، إلى جانب التحضيرات لتشييع آية الله علي خامنئي.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية من الجانبين العراقي أو الإيراني بشأن برنامج الزيارة أو الملفات الأخرى التي قد تتناولها.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن جدول زمني ممتد لستة أيام خلال شهر يوليو/ تموز المقبل لتشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.

ومن المقرر أن يُنقل الجثمان في الثامن من تموز إلى العراق لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، قبل أن يُختتم التشييع في التاسع من الشهر ذاته بمواراة الثرى في حرم الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية.