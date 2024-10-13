عراقجي من بغداد: سنبذل مساعينا مع الحكومة العراقية لتجنيب المنطقة شبح الحرب

شفق نيوز/ صرّح وزير الشؤون الخارجية الايراني عباس عراقجي، يوم الأحد، بأن بلاده ستبذل مع الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل إبعاد المنطقة عن شبح الحرب.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين فور وصوله الى بغداد، لا نريد الحرب و لا نريد الاستفزازات، لكننا على استعداد تام لمواجهتها".

وأضاف أنه "سنبذل كل مساعينا بالتشاور مع الحكومة العراقية لإبعاد المنطقة من شبح أي كارثة حربية".

وتابع عراقجي بالقول: نقدر عاليا مواقف الحكومة العراقية، و المرجعية الدينية، والشعب العراقي في رفضهم الحرب في غزة و لبنان و مساعيهم الداعمة للشعبين.