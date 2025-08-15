عراقجي عن "الأربعينية": تعكس وحدة العراق وإيران وتخدم دبلوماسيتنا في المنطقة

شفق نيوز- طهران

ثمّن وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، جهود العراق حكومة وشعباً على استضافة "زوار الأربعين"، وفيما أشار إلى أنها في تحسن وتطور كبير، أكد أنها تعكس الوحدة وتخدم دبلوماسية طهران في المنطقة.

ووجّه عراقجي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، تحية وسلاما لزوار كربلاء، معبّرا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العظيم، وقال: "إن هذه المسيرة حركة شيعية كبرى، وانعكاسها على الصعيد الدولي بالغ الاهمية، فلا يوجد أي تجمع بهذا الحجم في أي مكان من العالم على مدار العام".

وتابع: "الأربعين امتداد لعاشوراء، والزوار من خلال حضورهم في هذا الحدث يجددون العهد مع الإمام الحسين (ع) ويُظهرون نهج الشيعة.. هذا العام كان حضور الإيرانيين في هذه المناسبة بدافع وإرادة أكبر مقارنة بالسنوات السابقة."

كما أشار وزير الخارجية الى التعاون القائم بين الحكومتين العراقية والإيرانية في إقامة هذه المراسم، مضيفا: "نشكر العراق حكومة وشعبا على الاستضافة الكريمة التي قدّموها لزوار الأربعين.. تنظيم هذا الحدث يتحسن عاما بعد عام".

وفي الختام، تطرّق الى تأثيرات مسيرة الأربعين على الدبلوماسية الإيرانية، قائلا: "هذا التجمع يسهم في التقارب ووحدة صف الشيعة، ويُظهر قوتهم المعنوية وتضامنهم، وهو ما سيعود بالنفع على دبلوماسيتنا على المستوى الدولي".

وخلص إلى القول إن "هذا الحدث العظيم لشيعة أهل البيت (ع) في كربلاء، يُعد لوحة فنية مبهرة للعيون، ويعكس قدرة الشيعة على الصمود والمقاومة حول محور الإمام أبي عبد الله (الحسين ابن علي)، لافتا الى ان الرسالة التي تصل من هذا الحدث واضحة وتتمثل بأن الشيعة دائما معا، متّحدون، ويتحركون بروح العزّة والمقاومة".