عراقجي سعيد بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبقاء فؤاد حسين وزيراً للخارجية

قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، التهنئة لرئيس الحكومة علي الزيدي، بعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي.

وقال عراقجي في بيان له: ‏أهنئ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وبقاء أخي فؤاد حسين في منصب وزير خارجية العراق".

وأضاف أن "توسيع العلاقات الودية والأخوية بين طهران وبغداد هو دائماً على رأس أولويات سياستنا الخارجية".

وسبق لعراقجي، وأن قدم تهنئة للزيدي، بعد ترشيحه بتشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي، ووصفه في حينها بـ"أخي".

وصوت المجلس النيابي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 6 وزارات بيها التعليم العالي والداخلية لوجود اعتراض على المرشحين.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن "الوزارات المؤجلة مع نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، سيتم حسم أمرهم بعد عطلة عيد الأضحى".