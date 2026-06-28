عراقجي: زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن زيارته إلى العراق هي الأولى منذ انتهاء الحرب، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توجيه الشكر للحكومة والشعب العراقيين على مواقفهما، فيما كشف عن تنسيق مرتقب بشأن تشييع علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق، وإطلاع بغداد على تطورات المباحثات مع واشنطن.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عقد في بغداد، إن "هذه الزيارة هي الأولى لي بعد الحرب، والهدف الأول منها هو تقديم الشكر لحكومة العراق وشعبه".

وأضاف أن "إيران ستواصل التعاون مع العراق في مختلف المجالات"، لافتاً إلى أن "التنسيق بشأن آلية تشييع (السيد الشهيد علي خامنئي) في العتبات المقدسة بالعراق يجري تنسيقه".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه أطلع فؤاد حسين على "تطورات المباحثات مع واشنطن، وملف مضيق هرمز الذي هو تحت إدارة إيران"، مشيراًُ إلى أنه بحث مع حسين أيضاً "الهيكل الأمني للمنطقة"، في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين.