عراقجي: إخلاء قاعدة عين الأسد دليل على تعاوننا الأمني مع العراق

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن إخلاء قاعدة عين الأسد من القوات الأميركية، دليل على التعاون الوثيق بين طهران وبغداد.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين في طهران، إن خروج القوات العسكرية الأميركية من قاعدة عين الأسد وإنهاء مهمة بعثة (يونامي) يمثلان مؤشرات واضحة على ترسيخ استقلال العراق واستقراره وسيادته الوطنية.

وأضاف أن "إيران لطالما دعت إلى عراق قوي ومستقل"، معتبرًا أن بغداد تمتلك المقومات اللازمة للقيام بدور محوري في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي".