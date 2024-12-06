عراقجي: اجتماع بغداد يحمل 3 رسائل أبرزها الهجوم في سوريا مؤامرة امريكية صهيونية

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، إن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في العاصمة بغداد مع نظيريه العراقي والسوري حمل 3 رسائل أبرزها أن هجوم فصائل المعارضة السورية هو "مؤامرة امريكية صهيونية".

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والسوري بسام الصباغ، بالعاصمة بغداد، "اتخذنا قراراً باستمرار نشاطاتنا بشكل مشترك بما يخص سوريا".

واوضح أن "الاجتماع الثلاثي لهذا اليوم فيه ثلاث رسائل الأولى تأكيد دعم سوريا حكومة وشعباً ضد الجماعات المسلحة الإرهابية، وثانيها أن التهديدات الارهابية ليس لسوريا فقط بل لكل دول المنطقة، فهي تشمل تركيا والعراق والاردن".

وتابع عراقجي أن "النقطة 3 شددت على عدم التمييز في مكافحة الارهاب بين بلد وآخر ويجب ان نواجه الارهاب في سوريا بكل قوة".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "من يريد تجاوز تدخل الكيان الصهيوني بهذا الوضع في سوريا فهو مخطئ"، مضيفاً "أعلنا عن دعمنا لسوريا وسنستمر بهذا الدعم بكل ثقلنا".