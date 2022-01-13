عديل "مام جلال طالباني" يرشح نفسه لمنصب رئيس العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني يوم الخميس عن ترشيح القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد، لمنصب رئيس جمهورية العراق.

ورشيد هو عديل سكرتير الاتحاد الوطني ومؤسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن لطيف رشيد قدم اوراقه بشكل رسمي إلى مجلس النواب العراقي كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان مصدر برلماني قد ذكر في وقت سابق من اليوم بأن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح رشح نفسه مرة أخرى لنيل الولاية الثانية.

وكانت مصادر في الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن الحزب سيرشح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

وكشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق في العراق عام 2003، كان منصب رئيس الجمهورية من نصيب الكورد، إلا أن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل المنصب على مدى الدورات السابقة.

وكان مجلس النواب العراقي قد فتح باب الترشيح يوم الاثنين لمنصب رئيس الجمهورية على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها 8 شباط/فبراير المقبل.