عدنان درجال ينسحب من الانتخابات البرلمانية العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، بأن الأخير انسحب من الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأعلن درجال مسبقاً الترشح لانتخابات مجلس النواب العراقي، ممثلا لاحدى الدوائر الانتخابية ضمن العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الانسحاب جاء بتوجيه حكومي لدرجال، والذي ألزمه بذلك بداعي أن ترشحه للبرلمان يتعارض مع وضعه الحالي.

واشار الى ان درجال استجاب للتوجيه وقرر سحب ترشيحه.

وكان درجال فاز مؤخراً بانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم العراقي، كما يشغل منصب وزير الشباب والرياضية.