"عدم تهميش السنة".. الكروي يضع شرطاً لترك رئاسة مجلس ديالى

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس ديالى العائد إلى منصبه بأمر ولائي، عمر الكروي، يوم الثلاثاء، استعداده للتخلي عن المنصب، مقابل عدم تهميش المكون السني والقوى التي تمثله من استحقاقاته، داعيا القوى السياسية لاجتماع في يوم غد، لرسم "خارطة طريق".

وقال الكروي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، ولم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".

وتابع الكروي: "لست متمسكًا بهذا المنصب. هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعياً جميع القوى السياسية غدًا إلى "اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".

وأوضح بالقول: "أنا أتحدث بروح مسؤول يحرص على أمن واستقرار المحافظة، وأريد لهذا الاجتماع أن يكون فرصة للتوافق على خارطة طريق تنهي هذا السجال".

وأكد الكروي: "أنني لست متمسكًا بالمنصب، وما يهمني أولاً وأخيراً هو مصلحة أهالي ديالى، لكن بشرط ألا يتم تهميش المكون السني أو القوى التي تمثله، ومن يريد الإخلال بالاتفاق الذي جرى في بغداد قبل ثمانية أشهر، عليه أن يعيد تشكيل الحكومة المحلية من جديدة، ولن نقبل بأن تكون هناك انقلابات بيضاء، ومن يسعى للمضي بها دون أخذ عواقبها في الحسبان، نحمله المسؤولية".

وختم الكروي بيانه بالقول: "مستعدون للتخلي عن هذا المنصب في دقيقة واحدة إذا ما تم إعادة ترتيب الأوراق واستحقاقات ديالى بشكل عادل، ولن نقبل بالهيمنة من قبل قوى سياسية ناشئة على القرار في ديالى، نحن أمام أمانة عشرات الآلاف من الأصوات".

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أمراً ولائيًا بإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، في قرار هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك، بحسب كتاب صادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري، عثمان العبودي، ورد لوكالة شفق نيوز، ليكون ردًا رسمياً وجديداً على جلسة إقالته.

وقد يفتح هذا التطور، الباب أمام متغيرات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وصوّت مجلس محافظة ديالى، يوم الأحد الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس.

وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضوًا لصالح القرار، وسط انتقادات سياسية واتهامات بوجود ضغوط لتغيير رئاسة المجلس.

وأدى نزار اللهيبي، أمس الاثنين، اليمين القانونية لتولي مهامه رسمياً رئيساً لمجلس محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن اللهيبي باشر بمهامه عقب أدائه القسم القانوني، ليبدأ مهامه على رأس المجلس في المرحلة المقبلة.