"عدم الاتفاق على ملفات التفاوض" يؤجل زيارة إردوغان إلى بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأحد، عن تأجيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المقررة الى العاصمة العراقية بغداد الى اشعار اخر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الزيارة تم تأجيلها من قبل الجانب التركي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن "أسباب تأجيل الزيارة بسبب عدم الاتفاق على (ملفات التفاوض) ما بين الجانب العراقي والتركي، فالجانب التركي يريد أن تكون الزيارة فقط لمناقشة ملف تواجد حزب العمال الكوردستاني والتبادل التجاري، دون حسم ملف المياه وكذلك ملف إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، ولهذا اجلت الزيارة".

وكان السوداني أجرى في مارس الماضي زيارة رسمية إلى تركيا بحث خلالها ملفات عدة من بينها أمن الحدود والتعاون المشترك في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات بالإضافة لملفي المياه والطاقة.

أعقب ذلك زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أجراها لبغداد وأربيل الشهر الماضي.

وكانت تركيا قد اوقفت تدفقات الصادرات النفطية من اقليم كوردستان في 25 مارس/اذار، بعد قرار من محكمة غرفة التجارة الدولية أمر انقرة بان تدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات بين عامي 2014 و2018.

وعلى إثر ذلك قدم العراق في نيسان/ أبريل، التماسا الى محكمة اتحادية امريكية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن محكمة غرفة التجارة الدولية.

واشترطت الحكومة التركية على بغداد، مقابل استئناف تصدير النفط، التنازل عن الحكم؛ لإعفاء أنقرة من التعويض المطلوب، بينما رفعت أنقرة دعوى قضائية تطالب بغداد بتعويضات أخرى بلغت أكثر من 900 مليون دولار