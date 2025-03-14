عدد الناخبين ونسب المشاركة.. شفق نيوز تستعرض الانتخابات العراقية منذ 2005 (إنفوغراف)

شفق نيوز/ مع اقتراب موعد إجراء انتخابات البرلمان العراقي، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإعلان مفوضية الانتخابات أن من يحق لهم التصويت بلغ عددهم 28 مليونا، تسلط وكالة شفق نيوز، الضوء على عدد الناخبين ونسب المشاركة في الانتخابات العراقية، منذ بدايتها عام 2005 وحتى آخرها عام 2021.

إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قبل أيام، أن عدد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ أكثر من 28 مليون ناخب، وذلك بعد إضافة قرابة مليون ناخب من تولد عام 2007 بعد وصولهم لسن 18 عاما، وهو السن القانوني الذي يبيح المشاركة في الانتخابات.

أول انتخابات

وكانت انتخابات عام 2005، وهي أول انتخابات تشريعية تجرى في العراق، قد شهدت مشاركة أكثر من 14 مليون ناخب، من مجموع سكان العراق، الذي قدر في وقتها بنحو 27 مليون مواطن.

وسجلت تلك الانتخابات، أعلى نسبة مشاركة فيها حتى الآن، بواقع 76%، وكان عدد مقاعد البرلمان العراقي آنذاك 275 مقعدا.

التراجع

وفي انتخابات عام 2010، كان عدد الناخبين أكثر من 18 مليون ناخب، وفيها بلغت نسبة المشاركة 62.8%، وارتفع عدد مقاعد مجلس النواب العراقي إلى 317 مقعدا.

واستمر تراجع نسبة المشاركة، ففي انتخابات عام 2014، بلغت النسبة 60%، وشارك فيها أكثر من 20 مليون ناخب، وسط ارتفاع جديد لمقاعد البرلمان العراقي، حيث بلغ في حينها 328 مقعدا.

الانتكاسة

في انتخابات عام 2018، شارك أكثر من 24 مليون ناخب، لكن نسبة المشاركة شهدت تراجعا كبيرا، حيث بلغت 44%، فيما زاد عدد مقاعد البرلمان، مقعد واحد فقط، ليبلغ 329 مقعدا.

وتكرر أمر نسبة المشاركة المتدنية، في انتخابات عام 2021، وكانت مبكرة في حينها، حيث بلغت 41%، وفيها بلغ عدد الناخبين أكثر من 25 مليون ناخب، فيما لم تشهد تغييرا بعدد مقاعد البرلمان العراقي.

وفي هذه الانتخابات، اعتمدت المفوضية العليا بإحصاء عدد الناخبين، على الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية فقط، وليس مجمل السكان الذين بلغوا سن المشاركة، وهو أمر أثار الجدل آنذاك.