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عبطان يخوض الانتخابات المقبلة بتجمع "اقتدار وطن"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-06T17:21:29+0000
عبطان يخوض الانتخابات المقبلة بتجمع "اقتدار وطن"

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة الأسبق، والقيادي في تيار الحكمة، عبد الحسين عبطان، يوم الأربعاء، عن تأسيس تجمع سياسي بزعامته لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال عبطان في بيان ورد لوكالة شفقة نيوز، إن التجمع الجديد باسم (اقتدار وطن) سيمنح فرصة ‏لشباب العراق ‏لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح.

وأشار إلى أن تجمعه وضع برنامجاً "للإصلاح الشامل لكل ‏المؤسسات وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، وتقديم عناصر الإصلاح في الوظائف العامة ‏وبخاصة الإدارات العليا".

وأضاف عبطان أن تجمعه يعتمد "الوسطية والاعتدال ‏منهجاً للعمل والوصول إلى الهدف المنشود والتعامل بواقعية مع ‏المستجدات على الساحة السياسية".

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