عبر سفيرها .. الحكومة الإيرانية تشكر دور العراق في تحقيق التفاهم مع السعودية

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مع السفير الإيراني لدى العراق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل "تنميتها وتطويرها"، فيما نقل السفير شكر الحكومة الإيرانية وتثمينها جهود العراق التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين بلاده والسعودية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار".

من جانبه، نقل السفير آل صادق، "شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت إيران والسعودية أعلنتا، الجمعة 10 اذار 2023، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

وفي ختام المباحثات المنجزة، فإن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين، كما اكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي.