عبر الهاتف.. السوداني وآل نهيان يبحثان جملة من الملفات

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشهد الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، والعمل على مواصلة بناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.