عبد الأمير الشمري يتولى الهجرة إلى جانب الداخلية

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن تكليف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بادارة وزارة الهجرة والمهجرين إلى جانب مهام عمله في الداخلية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الشمري كُلف بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها برئاسة محمد شياع السوداني، إلى جانب مهامه الحالية في وزارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن هذا التكليف جاء بعد شغور منصب وزيرة الهجرة إيفان فائق في الحكومة المنتهية ولايتها، بعد أن تسلّمت مهامها كمقررة في مجلس النواب العراقي.