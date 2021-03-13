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عبد الواحد: لا يمكن التعويل على الاتفاق بين أربيل وبغداد في إرسال حصة الإقليم بالموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-13T10:07:44+0000
عبد الواحد: لا يمكن التعويل على الاتفاق بين أربيل وبغداد في إرسال حصة الإقليم بالموازنة

شفق نيوز/ قلل زعيم الحراك الجيل الجديد رجل الأعمال الكوردي شاسوار عبد الواحد يوم السبت من أهمية الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021 في حال تم التوصل إليه.

وقال عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالسليمانية، انه "بما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة بالعراق لا أُبالغ إن قُلت نحن مستعدون أكثر من باقي القوى السياسية لخوضها".

وبما يتعلق بالتحالفات قال زعيم حراك الجيل الجديد  إن "ابوابنا مشرعة للجميع حتى لو كانوا افرادا".

وعن المباحثات الجارية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية قال عبد الواحد ان "اربيل وبغداد سواء اتفقتا أم لم تتفقا فإنه لايمكن التعويل على ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة لانهم سابقا اتفقتا ولم تُرسل الأموال ولم يتفقا أُرسلت الأموال"، معللا بأن "المشكلة التي يواجهها الطرفان بأنه لا يوجد فريق مؤسساتي بينهما".

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